В регионах будут созданы лицейские классы

В 2019/2020 учебном году в Гяндже, Ширване, Шеки и Губе будут организованы лицейские классы.

Как сообщили Report в министерстве образования, в городе Гяндже и Губинском районе будут созданы классы находящегося в ведении министерства Республиканского лицея с уклоном физики, математики и информатики, а в городах Ширван и Шеки будут организованы классы Республиканского лицея с химико-биологическим уклоном.

Основной целью создания лицейских классов в регионах является выявление и развитие потенциальных возможностей талантливых детей и молодежи, и создание необходимых условий для эффективности их обучения.

Прием учащихся в лицейские классы будет производиться по 6, 7, 8 и 9-м классам.

Обучение в лицейских классах будет осуществляться за счет государства.