​В рамках проекта "Цифровые навыки" проведено 72 телеурока

На сегодняшний день в рамках проекта "Цифровые навыки" по предмету информатики проведено в общей сложности 72 телеурока. Из них 40 телеуроков было проведено для русского и 32 – для азербайджанского секторов, сообщает Report.

Наряду с этим, с начала карантина Министерство образования Азербайджана, совместно с международной компанией «Алгоритмика» в рамках проекта также запустили видео-уроки. В общей сложности было проведено 197 видео-уроков для 3-8 классов азербайджанского и русского секторов, из которых, 110 уроков – для русского сектора и 87- для азербайджанского сектора. Все видео-уроки и теле-уроки были загружены на Youtube-канал проекта. Также с видео-уроками можно ознакомиться на платформе «Алгоритмики».

Отметим, что ученики проявили активный интерес к теле – и видео-урокам. Об этом свидетельствует количество просмотров (более 300 тысяч на Youtube-канале проекта) и отзывы учеников, размещённые на Facebook-канале проекта «Цифровые навыки» .

Напомним, что с 2019-2020 учебного года проект «Цифровые навыки» осуществляется в 123 школах 6 городов Азербайджана, таких как Баку, Сумгайыт, Гянджа, Шамаха, Мингячевир и Билясувар. Проект охватывает 700 учителей и 70 000 учеников.

Основной целью проекта «Цифровые навыки», стартовавшего в Баку в 2017-2018 учебном году, является развитие у учащихся алгоритмического мышления, логики, навыков разработки проектов и основ программирования. Проект направлен на повышение уровня компьютерной грамотности школьников, привлечение их внимания к высокотехнологичным профессиям, а также на подготовку квалифицированных кадров в области программирования.

Эмилия Аббасова