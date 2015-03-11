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    Предмет “Азербайджанский мультикультурализм" начал преподаваться в университетах Италии и Чехии

    Занятия будут проводиться в течение всего семестра

    Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ В рамках проекта Бакинского Международного Центра Мультикультурализма началось преподавание предмета "Азербайджанский мультикультурализм" в университете Ла Сапиенца в Италии и на факультете Философии в Карлов университете в Чехии, сообщает Report.

    5-го марта в университете Ла Сапиенца была прочитана первая лекция. В ней приняли участие студенты из Албании, Турции, Сербии и Боснии и Герцеговины. Также на занятиях присутствовал эксперт университета по Турции, профессор Фабио Гросси, который был приятно удивлен существованию в Азербайджане незнакомых ему национальных меньшинств. Вторая лекция была проведена 9-го марта на тему "Политика мультикультурализма в Азербайджане и многоконфессиональность". Студентам были продемонстрированы видео-слайды, которые были посвящены национальным танцам и культурным традициям Азербайджана, участники имели возможность послушать песню "Сары гелин" и мугам.

    Также с 9-го марта предмет "Азербайджанский мультикультурализм" стал преподаваться на факультете Философии в Карлов университете Чехии. Студенты проявляют огромный интерес к предмету.

    В конце студенты получили ответы на интересующие их вопросы об Азербайджанском мультикультурализме, традициях и культуре.

    Напомним, что предмет "Азербайджанский мультикультурализм" уже преподается в университетах России, Болгарии, Белоруссии, Грузии, Литвы, Чехии и Италии. Занятия будут проводиться в течение всего весеннего семестра.

    В осеннем же семестре в этот список будут включены новые университеты, и их число будет беспрерывно расти.

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