Предмет “Азербайджанский мультикультурализм" начал преподаваться в университетах Италии и Чехии

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ В рамках проекта Бакинского Международного Центра Мультикультурализма началось преподавание предмета "Азербайджанский мультикультурализм" в университете Ла Сапиенца в Италии и на факультете Философии в Карлов университете в Чехии, сообщает Report.

5-го марта в университете Ла Сапиенца была прочитана первая лекция. В ней приняли участие студенты из Албании, Турции, Сербии и Боснии и Герцеговины. Также на занятиях присутствовал эксперт университета по Турции, профессор Фабио Гросси, который был приятно удивлен существованию в Азербайджане незнакомых ему национальных меньшинств. Вторая лекция была проведена 9-го марта на тему "Политика мультикультурализма в Азербайджане и многоконфессиональность". Студентам были продемонстрированы видео-слайды, которые были посвящены национальным танцам и культурным традициям Азербайджана, участники имели возможность послушать песню "Сары гелин" и мугам.

Также с 9-го марта предмет "Азербайджанский мультикультурализм" стал преподаваться на факультете Философии в Карлов университете Чехии. Студенты проявляют огромный интерес к предмету.

В конце студенты получили ответы на интересующие их вопросы об Азербайджанском мультикультурализме, традициях и культуре.

Напомним, что предмет "Азербайджанский мультикультурализм" уже преподается в университетах России, Болгарии, Белоруссии, Грузии, Литвы, Чехии и Италии. Занятия будут проводиться в течение всего весеннего семестра.

В осеннем же семестре в этот список будут включены новые университеты, и их число будет беспрерывно расти.