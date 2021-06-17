О нас
Report Georgia
Аудио новости

В рамках "Летней школы" стартуют уроки проекта "Цифровые навыки"

В рамках "Летней школы" стартуют уроки проекта "Цифровые навыки" В рамках "Летней школы", организованной Министерством образования в общеобразовательных школах Азербайджана, стартуют уроки проекта "Цифровые навыки".
Наука и образование
17 июня 2021 г. 10:32
В рамках Летней школы стартуют уроки проекта Цифровые навыки

В рамках "Летней школы", организованной Министерством образования в общеобразовательных школах Азербайджана, стартуют уроки проекта "Цифровые навыки".

Как сообщает Report, уроки в классах проекта "Цифровые навыки" будут проходить 2 раза в неделю. В них могут участвовать как ученики проекта, так и ученики из других школ. Для учеников, не участвующих в проекте, была составлена специальная программа по изучению базовых знаний языков программирования Scratch и Python.

Отметим, что "Летняя школа" организована в Азербайджане 16–30 июня в целях закрепления необходимых знаний и навыков учащихся и обобщения изученных материалов. Учащиеся I-X классов всех общеобразовательных учреждений могут участвовать в "Летней школе" бесплатно и на добровольной основе. Для участия в "Летней школе" обратилось 177 935 учеников.

Напомним, то целью проекта "Цифровые навыки", стартовавшего в Баку в 2017-2018 учебном году, является развитие у учащихся алгоритмического мышления, логики, навыков разработки проектов и основ программирования. Проект направлен на повышение уровня компьютерной грамотности школьников, привлечение их внимания к высокотехнологичным профессиям, а также на подготовку квалифицированных кадров в области программирования.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое важное

Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган следят за игрой сборной Турции
ФотоИльхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган следят за игрой сборной Турции
16 июня 2021 г. 20:19
Эрдоган: Мы будем горды видеть Шушу культурной столицей тюркского мира
Эрдоган: Мы будем горды видеть Шушу культурной столицей тюркского мира
16 июня 2021 г. 16:36
Эрдоган прибыл в Милли Меджлис
Эрдоган прибыл в Милли Меджлис
16 июня 2021 г. 15:29
Президенты Азербайджана и Турции выступили с совместными заявлениями для печати - ОБНОВЛЕНО
Президенты Азербайджана и Турции выступили с совместными заявлениями для печати - ОБНОВЛЕНО
16 июня 2021 г. 01:32
Ильхам Алиев встретил Реджепа Тайипа Эрдогана в Шуше
ФотоИльхам Алиев встретил Реджепа Тайипа Эрдогана в Шуше
15 июня 2021 г. 15:33
Ильхам Алиев встретил Реджепа Тайипа Эрдогана в Физулинском районе
ФотоИльхам Алиев встретил Реджепа Тайипа Эрдогана в Физулинском районе
15 июня 2021 г. 13:25
Шуша сегодня - ФОТО
ФотоШуша сегодня - ФОТО
15 июня 2021 г. 12:12
Президент Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили Физулинский район
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили Физулинский район
14 июня 2021 г. 15:23
Шамиль Айрым: Во время визита в Шушу Эрдоган направит месседжи миру
Шамиль Айрым: Во время визита в Шушу Эрдоган направит месседжи миру
14 июня 2021 г. 14:57
Президент наградил журналистов, погибших при подрыве мины в Кельбаджаре
Президент наградил журналистов, погибших при подрыве мины в Кельбаджаре
14 июня 2021 г. 14:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi