В рамках "Летней школы" стартуют уроки проекта "Цифровые навыки"

В рамках "Летней школы", организованной Министерством образования в общеобразовательных школах Азербайджана, стартуют уроки проекта "Цифровые навыки".

В рамках "Летней школы", организованной Министерством образования в общеобразовательных школах Азербайджана, стартуют уроки проекта "Цифровые навыки".

Как сообщает Report, уроки в классах проекта "Цифровые навыки" будут проходить 2 раза в неделю. В них могут участвовать как ученики проекта, так и ученики из других школ. Для учеников, не участвующих в проекте, была составлена специальная программа по изучению базовых знаний языков программирования Scratch и Python.

Отметим, что "Летняя школа" организована в Азербайджане 16–30 июня в целях закрепления необходимых знаний и навыков учащихся и обобщения изученных материалов. Учащиеся I-X классов всех общеобразовательных учреждений могут участвовать в "Летней школе" бесплатно и на добровольной основе. Для участия в "Летней школе" обратилось 177 935 учеников.

Напомним, то целью проекта "Цифровые навыки", стартовавшего в Баку в 2017-2018 учебном году, является развитие у учащихся алгоритмического мышления, логики, навыков разработки проектов и основ программирования. Проект направлен на повышение уровня компьютерной грамотности школьников, привлечение их внимания к высокотехнологичным профессиям, а также на подготовку квалифицированных кадров в области программирования.