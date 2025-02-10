В рамках конкурса Yüksəliş стартовала менторская программа для студентов

В Бакинской высшей школе нефти состоялась официальная церемония открытия менторской программы для студентов в рамках конкурса Yüksəliş (Восхождение).

В Бакинской высшей школе нефти состоялась официальная церемония открытия менторской программы для студентов в рамках конкурса Yüksəliş (Восхождение).

Как сообщили Report организаторы конкурса, на открытии присутствовали ректор Бакинской высшей школы нефти Эльмар Гасымов, замминистра молодежи и спорта, руководитель рабочей группы конкурса Yüksəliş Фархад Гаджиев, а также победители данного конкурса.

В ходе встречи обсуждены цели программы и возможности, созданные для студентов.

Э. Гасымов подчеркнул, что менторская программа играет важную роль в развитии молодежи.

Ф.Гаджиев также отметил важность менторства в развитии карьеры и рассказал об основных принципах достижения успеха.

Отметим, что в рамках менторской программы победители конкурса Yüksəliş будут работать со студентами индивидуально и в группах, способствуя их профессиональному и личностному развитию, будут помогать студентам в планировании карьеры, развитии лидерских качеств, а также формировании эффективных навыков общения и решения проблем. В то же время они будут организовывать регулярные встречи и тренинги, чтобы раскрыть потенциал студентов и оказать им поддержку в построении успешной карьеры в будущем.