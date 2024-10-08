В рамках Форума развития образования прошли обсуждения влияния науки на экономику

В рамках Форума развития образования, проходящего в Баку, была организована панельная дискуссия под названием "Синергия, превращающая знания в ценность".

В рамках Форума развития образования, проходящего в Баку, была организована панельная дискуссия под названием "Синергия, превращающая знания в ценность".

Как сообщает Report, панель прошла при модераторстве председателя правления Фонда развития образования Эльнура Насибова.

Выступая на панели, министр науки и образования Эмин Амруллаев заявил, что в настоящее время вопрос инвестиций в образование в основном связан с обучением за рубежом.

"В прошлом году из 500 человек, поступивших в зарубежные вузы, 168 были приняты в топ-10 ведущих учебных заведений мира. Кроме того, студенты создали около 300 стартапов, 14 из которых привлекли внешние инвестиции на общую сумму 8,5 млн манатов. Эти результаты внушают надежду на еще более значимые достижения в будущем," — отметил министр.

Первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев отметил, что в последние годы наблюдается смена интересов в профессиональном образовании. Если раньше был повышенный интерес к гуманитарным дисциплинам, то сейчас больше внимания уделяется техническим и инженерным специальностям.

Заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Алиев отметил активную работу в области профессионального образования, подчеркнув важность тесной связи между образовательной системой и рынком труда.

Президент SOCAR Ровшан Наджаф рассказал, что компания активно сотрудничает с пятью высшими учебными заведениями в рамках программы стажировок. "Мы также тесно взаимодействуем с университетами для подготовки высококвалифицированных кадров. В любой сфере, будь то через 5 или 10 лет, технологии изменятся. Чтобы оставаться конкурентоспособными на мировом уровне, мы должны владеть этими технологиями", — подчеркнул Наджаф.

Панельные обсуждения продолжились сессией вопросов и ответов.