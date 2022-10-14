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В прошлом году в школах Баку травмы получили 194 ученика

В прошлом году в школах Баку травмы получили 194 ученика В прошлом учебном году в комиссию по особым случаям, действующую при Управлении образования города Баку, поступила информация о 194 случаях, связанных с травмами учащихся.
Наука и образование
14 октября 2022 г. 15:45
В прошлом году в школах Баку травмы получили 194 ученика

В прошлом учебном году в комиссию по особым случаям, действующую при Управлении образования города Баку, поступила информация о 194 случаях, связанных с травмами учащихся.

Как сообщает Report, об этом заявила начальник Управления образования города Баку Мехрибан Велиева.

По ее словам, 126 обращений были связаны с конфликтами между учениками, 104 - с ухудшением состояния ученика, 66 - с ухудшением состояния работника, 27 - с наездом автомобиля на ученика, 24 - с нарушением учеником дисциплинарного порядка, 23 - с психологическим состоянием ученика, 21 - с прогулом занятий: "Больше всего обращений поступило из школ Сабунчинского района (21)".

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Версия на азербайджанском языке Ötən tədris ilində Bakı məktəblərində 194 şagird xəsarət alıb

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