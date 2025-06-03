В прошлом учебном году в Азербайджане погибло 76 студентов

В прошлом учебном году в Азербайджане погибло 76 студентов.

В прошлом учебном году в Азербайджане погибло 76 студентов.

Как сообщает Report, об этом говорится в 12-м выпуске журнала "Абитуриент 12", где представлены статистические данные ГЭЦ на 2024-2025 учебный год.

Согласно информации, 54 из них обучались по бакалавриату, 5 - по магистратуре, 12 - по полной средней специальности и 5 - по средней специальности.

Помимо этого, в 2024 году из вузов в связи с академической задолженностью отчислено 315, в связи с переводом в другое учебное заведение - 1133, за неуплату за обучение, пропуск занятий или по собственному желанию - 10 746, а в связи с приостановлением деятельности учебного заведения - 1 346 студентов.

В прошлом году 53 студента оставлены на курс на повторное обучение.