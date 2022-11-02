В октябре не признаны дипломы 61 гражданина, получившего образование за рубежом

В октябре признаны дипломы 406 заявителей, они получили соответствующие свидетельства, не были признаны дипломы 61 заявителя.

В октябре признаны дипломы 406 заявителей, они получили соответствующие свидетельства, не были признаны дипломы 61 заявителя.

Об этом Report сообщили в Агентстве по обеспечению качества в образовании.

От получивших образование в Турции поступило 140 заявок, в России - 133, в Украине - 93, в Грузии - 18, в Соединенном королевстве Великобритании и Северной Ирландии - 13, в других странах - 70.

Что касается наиболее востребованных специальностей, то было зарегистрировано 55 заявок по юриспруденции, 38 - по экономике, 33 - по медицине, 28 - по управлению бизнесом, 18 - по стоматологии. Средний срок рассмотрения документов составил 19 дней.

Для заверения зарубежных дипломов о высшем образовании граждане могут обратиться, пройдя по ссылке www.taninma.az.