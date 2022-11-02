О нас

В октябре не признаны дипломы 61 гражданина, получившего образование за рубежом

В октябре не признаны дипломы 61 гражданина, получившего образование за рубежом В октябре признаны дипломы 406 заявителей, они получили соответствующие свидетельства, не были признаны дипломы 61 заявителя.
Наука и образование
2 ноября 2022 г. 18:01
В октябре не признаны дипломы 61 гражданина, получившего образование за рубежом

В октябре признаны дипломы 406 заявителей, они получили соответствующие свидетельства, не были признаны дипломы 61 заявителя.

Об этом Report сообщили в Агентстве по обеспечению качества в образовании.

От получивших образование в Турции поступило 140 заявок, в России - 133, в Украине - 93, в Грузии - 18, в Соединенном королевстве Великобритании и Северной Ирландии - 13, в других странах - 70.

Что касается наиболее востребованных специальностей, то было зарегистрировано 55 заявок по юриспруденции, 38 - по экономике, 33 - по медицине, 28 - по управлению бизнесом, 18 - по стоматологии. Средний срок рассмотрения документов составил 19 дней.

Для заверения зарубежных дипломов о высшем образовании граждане могут обратиться, пройдя по ссылке www.taninma.az.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ötən ay xaricdə təhsil almış 61 nəfərin diplomu tanınmayıb

Самое читаемое

АПБА: В 5 800 образцах продовольствия обнаружены несоответствия
АПБА: В 5 800 образцах продовольствия обнаружены несоответствия
27 октября 2022 г. 12:21
Премьер Венгрии приедет в Грузию в 2023 году
Премьер Венгрии приедет в Грузию в 2023 году
27 октября 2022 г. 15:26
Путин: Соблюдение договоренностей лидеров Азербайджана, РФ и Армении - единственный путь к миру
Путин: Соблюдение договоренностей лидеров Азербайджана, РФ и Армении - единственный путь к миру
28 октября 2022 г. 15:06
Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с дождливой погодой
Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с дождливой погодой
29 октября 2022 г. 13:03
В Болгарии заявили о закрытии всех КПП на границе с Турцией
В Болгарии заявили о закрытии всех КПП на границе с Турцией
29 октября 2022 г. 18:40
Азербайджан и Катар обсудили возможности расширения сотрудничества
ФотоАзербайджан и Катар обсудили возможности расширения сотрудничества
30 октября 2022 г. 12:41
Путин: Встреча в Сочи была очень полезной
Путин: Встреча в Сочи была очень полезной
31 октября 2022 г. 22:15
Посол Германии встретился с главой ИВ Сумгайыта
ФотоПосол Германии встретился с главой ИВ Сумгайыта
1 ноября 2022 г. 10:17
ANAMA: Из 156 минных инцидентов 116 зафиксированы за пределами бывшей линии соприкосновения
ФотоANAMA: Из 156 минных инцидентов 116 зафиксированы за пределами бывшей линии соприкосновения
26 октября 2022 г. 19:24
Министр: Вопросы окружающей среды занимают важное место в соглашении между Азербайджаном и ЕС
Министр: Вопросы окружающей среды занимают важное место в соглашении между Азербайджаном и ЕС
28 октября 2022 г. 09:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi