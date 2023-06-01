В прошлом месяце не было признано 102 иностранных диплома

Обнародована статистика обращений на признание дипломов за май месяц.

Обнародована статистика обращений на признание дипломов за май.

Как сообщили Report в Агентстве по обеспечению качества образования, в прошлом месяце в отношении 632 из 734 заявлений было принято положительное решение и выданы соответствующие сертификаты, а на обращения 102 человек ответили отрицательно.

Обращение 94 человек отклонили из-за неудовлетворительного уровня знаний языка обучения, 3 – недостаточного периода пребывания на территории страны обучения, 5 - по другим причинам.

Согласно статистике обращений по странам, 109 обращения были из Турции, 151 - из России, 328 - из Украины, 54 - из Грузии, 30 - из Беларуси и 62 - из других стран.

Что касается наиболее частых специальностей, 80 - по экономике, 69 - по юриспруденции, 95 - по финансам, 40 - по управлению бизнесом, 44 - по менеджменту.

Средний срок рассмотрения документов составил 15 рабочих дней. Обратиться за признанием зарубежных дипломов можно через сайт www.tanınma.az.