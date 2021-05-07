В прошлом месяце дипломы 67 отучившихся за границей человек не были признаны

Что касается наиболее частых специальностей, то зарегистрировано 33 заявителя по праву, 31 - по экономике, 30 - по финансам, 19 - по управлению бизнесом, 15 - по менеджменту

Обнародована статистика обращений на признание дипломов за апрель месяц.

Как сообщили Report в Агентстве по обеспечению качества образования, в прошлом месяце в отношении 179 из 246 заявителей было принято положительное решение и выданы соответствующие сертификаты, а на обращения 67 человек ответили отрицательно.

Обращение 37 человек отклонили из-за неудовлетворительного уровня знаний языка обучения, 23 – недостаточного периода пребывания на территории страны обучения, 3 - обучения в нетрадиционной форме, 4 - по другим причинам.

Согласно статистике обращений по странам, 73 обращения были из Турции, 64 - из России, 62 - из Украины, 15 - из Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, 7 - из Грузии и 25 - из других стран.

Что касается наиболее частых специальностей, то зарегистрировано 33 заявителя по праву, 31 - по экономике, 30 - по финансам, 19 - по управлению бизнесом, 15 - по менеджменту.

Кроме того, рекомендуется ознакомиться с разделом ”Часто задаваемые вопросы" на сайте Агентства по обеспечению качества образования (www.tkta.edu.az).