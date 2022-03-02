Дипломы отучившихся за границей 62 студентов не были признаны

Обнародована статистика обращений по признанию дипломов за февраль.

Обнародована статистика обращений по признанию дипломов за февраль.

Об этом Report сообщили в Агентстве по обеспечению качества в образовании.

Отмечается, что в прошлом месяцы были одобрены 206 из 268 обращений, выданы соответствующие сертификаты, обращения 62 человек отклонены.

Обращения 28 человек отклонили из-за неудовлетворительного уровня знаний языка обучения, 16 - недостаточного периода пребывания на территории страны обучения, 10 – не соответствия минимальному сроку пребывания в стране обучения и неудовлетворительного уровня знаний языка обучения, 8 - по другим причинам.

Согласно статистике обращений по странам, 87 из них было из России, 70 - Украины, 57 - Турции, 16 - Грузии, 5 - США, 33 - из других стран.

Что касается наиболее частых специальностей, то зарегистрировано 37 заявителей по юриспруденции, 27 – по экономике, 20 – по медицине, 14 – по менеджменту, 10 – по международным отношениям.