О нас
Аудио новости

Дипломы отучившихся за границей 62 студентов не были признаны

Дипломы отучившихся за границей 62 студентов не были признаны Обнародована статистика обращений по признанию дипломов за февраль.
Наука и образование
2 марта 2022 г. 12:33
Дипломы отучившихся за границей 62 студентов не были признаны

Обнародована статистика обращений по признанию дипломов за февраль.

Об этом Report сообщили в Агентстве по обеспечению качества в образовании.

Отмечается, что в прошлом месяцы были одобрены 206 из 268 обращений, выданы соответствующие сертификаты, обращения 62 человек отклонены.

Обращения 28 человек отклонили из-за неудовлетворительного уровня знаний языка обучения, 16 - недостаточного периода пребывания на территории страны обучения, 10 – не соответствия минимальному сроку пребывания в стране обучения и неудовлетворительного уровня знаний языка обучения, 8 - по другим причинам.

Согласно статистике обращений по странам, 87 из них было из России, 70 - Украины, 57 - Турции, 16 - Грузии, 5 - США, 33 - из других стран.

Что касается наиболее частых специальностей, то зарегистрировано 37 заявителей по юриспруденции, 27 – по экономике, 20 – по медицине, 14 – по менеджменту, 10 – по международным отношениям.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ötən ay xaricdə təhsil almış 62 nəfərin diplomu tanınmayıb

Самое важное

Резидент-координатор ООН: За 30 лет Азербайджан добился больших успехов
Резидент-координатор ООН: За 30 лет Азербайджан добился больших успехов
2 марта 2022 г. 11:24
Гражданам обеспечат доступ к госуслугам на освобожденных территориях
Гражданам обеспечат доступ к госуслугам на освобожденных территориях
2 марта 2022 г. 10:14
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Од чершенбеси
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю "Од чершенбеси"
1 марта 2022 г. 21:02
Генпрокуратура: Ведется расследование в связи с обнаруженным массовым захоронением в Ходжавенде
Генпрокуратура: Ведется расследование в связи с обнаруженным массовым захоронением в Ходжавенде
1 марта 2022 г. 19:52
Военнослужащим Министерства обороны присвоено звание Ветеран войны
Военнослужащим Министерства обороны присвоено звание "Ветеран войны"
1 марта 2022 г. 16:12
Увеличено число горячих линий, созданных для азербайджанцев в связи с ситуацией в Украине
Увеличено число горячих линий, созданных для азербайджанцев в связи с ситуацией в Украине
1 марта 2022 г. 13:38
Сегодня из Харькова эвакуируют еще 250 азербайджанцев
Сегодня из Харькова эвакуируют еще 250 азербайджанцев
1 марта 2022 г. 10:19
Российские войска сбросили «Искандер» по Киеву
ВидеоРоссийские войска сбросили «Искандер» по Киеву
28 февраля 2022 г. 21:43
Из опасных районов Харькова эвакуированы 30 азербайджанцев
Из опасных районов Харькова эвакуированы 30 азербайджанцев
28 февраля 2022 г. 13:14
Министерство разъяснило, на сколько выросли пенсии, пособия и стипендии
Министерство разъяснило, на сколько выросли пенсии, пособия и стипендии
28 февраля 2022 г. 11:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi