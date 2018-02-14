В прошлом году возросло число обращений педагогов в Администрацию президента

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ "Причину роста числа связанных с вопросами образования обращений в Администрацию президента можно в какой-то степени объяснить работами, проводимыми с 2014 года в области диагностической оценки педагогов государственных учебных заведений, повышения нагрузки и зарплаты учителей".

Как сообщает Report, об этом заявил завотделом Администрации президента по работе с документами и обращениями граждан Сулейман Исмайлов.

По его словам, в 2017 году в целом диагностическую оценку прошли 41905 педагогов, 1,3% из которых не смогли показать должного результата: "Статистика обращений возросла с учетом того, что результаты диагностической оценки, охватившей почти всех работников образования, повлияли на нагрузку и зарплату учителей. Положительная сторона этого заключается в том, что диагностическая оценка носила стимулирующий характер и способствовала более серьезной работе педагогов над собой и повышению уровня образования в целом".