В прошлом году в детсадах зарегистрировано более 50 тыс. случаев заболеваний среди детей

В дошкольных образовательных учреждениях (детских садах) Азербайджана в прошлом году было зарегистрировано 50 960 случаев заболеваний среди детей.

В дошкольных образовательных учреждениях (детских садах) Азербайджана в прошлом году было зарегистрировано 50 960 случаев заболеваний среди детей.

Как сообщает Report, об этом говорится в статистическом сборнике "Образование, наука и культура в Азербайджане".

Согласно данным, 48 188 случаев заболеваний зафиксировано в государственных учреждениях, а 2 772 - в негосударственных.

29 094 случая связаны с гриппом и инфекциями верхних дыхательных путей, 88 - с несчастными случаями, отравлениями и травмами, 244 - с пневмонией, 430 - со скарлатиной, 214 - с бактериальной дизентерией.

На начало текущего года в стране функционируют 1 872 государственных и негосударственных дошкольных образовательных учреждения.