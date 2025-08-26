О нас

В прошлом году в детсадах зарегистрировано более 50 тыс. случаев заболеваний среди детей

В прошлом году в детсадах зарегистрировано более 50 тыс. случаев заболеваний среди детей В дошкольных образовательных учреждениях (детских садах) Азербайджана в прошлом году было зарегистрировано 50 960 случаев заболеваний среди детей.
Наука и образование
26 августа 2025 г. 11:18
В прошлом году в детсадах зарегистрировано более 50 тыс. случаев заболеваний среди детей

В дошкольных образовательных учреждениях (детских садах) Азербайджана в прошлом году было зарегистрировано 50 960 случаев заболеваний среди детей.

Как сообщает Report, об этом говорится в статистическом сборнике "Образование, наука и культура в Азербайджане".

Согласно данным, 48 188 случаев заболеваний зафиксировано в государственных учреждениях, а 2 772 - в негосударственных.

29 094 случая связаны с гриппом и инфекциями верхних дыхательных путей, 88 - с несчастными случаями, отравлениями и травмами, 244 - с пневмонией, 430 - со скарлатиной, 214 - с бактериальной дизентерией.

На начало текущего года в стране функционируют 1 872 государственных и негосударственных дошкольных образовательных учреждения.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ötən il bağçalarda uşaqlar arasında 50 mindən çox xəstələnmə halı qeydə alınıb

Экслюзивные новости

“Узбекнефтегаз” огласил приоритетные направления будущего сотрудничества с SOCAR
“Узбекнефтегаз” огласил приоритетные направления будущего сотрудничества с SOCAR
25 августа 2025 г. 16:18
Названы сроки начала геологоразведки SOCAR в Узбекистане
Названы сроки начала геологоразведки SOCAR в Узбекистане
25 августа 2025 г. 14:42
Глава “Узбекнефтегаз”: С SOCAR изучаем возможности расширения сотрудничества в сфере торговли
Глава “Узбекнефтегаз”: С SOCAR изучаем возможности расширения сотрудничества в сфере торговли
25 августа 2025 г. 13:25
Баходиржон Сидиков: “Узбекнефтегаз” проявляет интерес к ведущим нефтегазовым проектам в Азербайджане - ИНТЕРВЬЮ
Баходиржон Сидиков: “Узбекнефтегаз” проявляет интерес к ведущим нефтегазовым проектам в Азербайджане - ИНТЕРВЬЮ
25 августа 2025 г. 11:03
ГЭЦ: Результаты зачисления в вузы будут объявлены на следующей неделе
ГЭЦ: Результаты зачисления в вузы будут объявлены на следующей неделе
21 августа 2025 г. 14:32
ЕС готов к участию в новых транспортных инициативах на Южном Кавказе - ЭКСКЛЮЗИВ
ЕС готов к участию в новых транспортных инициативах на Южном Кавказе - ЭКСКЛЮЗИВ
21 августа 2025 г. 11:38
ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
14 августа 2025 г. 10:55
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
14 августа 2025 г. 10:50
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
8 августа 2025 г. 16:13
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
8 августа 2025 г. 13:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi