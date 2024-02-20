В прошлом году в Азербайджане не признаны дипломы более 1000 обучавшихся за рубежом

В прошлом году в Азербайджане не признаны дипломы более 1000 обучавшихся за рубежом

В прошлом году проведена экспертиза по 7 021 заявке о признании дипломов лиц, получивших образование за рубежом, из которых 5 868 получили положительные отзывы, а 1 153 - отрицательные.

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В прошлом году проведена экспертиза по 7 021 заявке о признании дипломов лиц, получивших образование за рубежом, из которых 5 868 получили положительные отзывы, а 1 153 - отрицательные. Как сообщает Report, об этом сказал на брифинге председатель правления Агентства по обеспечению качества в образовании Турал Ахмедов. По его словам, за это время была проведена оценка и признание по восьми новым специальностям. "В результате оценки и признания 171 гражданину по 10 профессиональным специальностям представлено 330 документов, подтверждающих профессиональную квалификацию", - сказал Ахмедов. Подпишитесь на наш Telegram канал