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В прошлом году в Азербайджане не признаны дипломы более 1000 обучавшихся за рубежом

В прошлом году в Азербайджане не признаны дипломы более 1000 обучавшихся за рубежом В прошлом году проведена экспертиза по 7 021 заявке о признании дипломов лиц, получивших образование за рубежом, из которых 5 868 получили положительные отзывы, а 1 153 - отрицательные.
Наука и образование
20 февраля 2024 г. 11:40
В прошлом году в Азербайджане не признаны дипломы более 1000 обучавшихся за рубежом

В прошлом году проведена экспертиза по 7 021 заявке о признании дипломов лиц, получивших образование за рубежом, из которых 5 868 получили положительные отзывы, а 1 153 - отрицательные.

Как сообщает Report, об этом сказал на брифинге председатель правления Агентства по обеспечению качества в образовании Турал Ахмедов.

По его словам, за это время была проведена оценка и признание по восьми новым специальностям.

"В результате оценки и признания 171 гражданину по 10 профессиональным специальностям представлено 330 документов, подтверждающих профессиональную квалификацию", - сказал Ахмедов.

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Версия на азербайджанском языке Keçən il xaricdə təhsil almış 1000-dən çox şəxsin diplomu tanınmayıb

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