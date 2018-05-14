В прошлом году около половины абитуриентов набрали менее 200 баллов при поступлении в вузы

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Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ В минувшем году в I-IV группах специальностей 48.7% абитуриентов набрали менее 200 баллов на приемных экзаменах.

Как передает Report, об этом сообщается в 12-м номере журнала "Абитуриент" Государственного экзаменационного центра.

По информации, максимально возможный балл на экзамене 700 баллов. В прошлом году 48,7% абитуриентов получили "2", 18.4% - "3", 22.9% - "4", 10.0% - "5".

В азербайджанском секторе абитуриенты I группы в основном выбрали специальность "Учитель математики" (БГУ), II группы – "Учитель географии" (БГУ), III группы – "Учитель иностранного (английского) языка" (АУЯ), IV группы – "Лечфак" (АМУ), V группы "Тренер (по видам спорта)" ( Азербайджанский государственный университет физкультуры и спортивной академии).

За исключением I и II группы специальностей, в других группах специальностей выбор абитуриентов русского сектора совпал с выбором абитуриентов азербайджанского сектора.