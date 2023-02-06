В прошлом году больше всего отказов для присуждения ученых степеней получили заявки из НАНА и UNEC

В прошлом году больше всего отказов для присуждения ученых степеней получили заявки из НАНА и UNEC

В прошлом году в Высшую аттестационную комиссию при президенте поступила 851 диссертационная работа и аттестационные документы.

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В прошлом году в Высшую аттестационную комиссию при президенте поступила 851 диссертационная работа и аттестационные документы. Об этом в ответ на запрос Report сообщили в комиссии. Из них 724 были связаны с получением ученой степени доктора философии, а 127 - с получением ученой степени доктора наук. 516 претендентам (432 доктора философии, 84 доктора наук) были присуждены научные степени. В 2022 году было принято 246 решений об отказе в присуждении ученой степени (222 доктора философии, 24 доктора наук): “Решения об отказе в присуждении ученой степени принимаются по причине невыполнения требований “Положения о порядке присуждения ученых степеней”, утвержденного Указом президента от 11 июня 2019 года № 728, отсутствия рекомендаций от соответствующих экспертных советов по отраслям науки, выявления факта плагиата в научных работах". "Большинство решений об отказе в присуждении ученых степеней по работам, поступившим в комиссию в 2022 году, было связано с ходатайствами, поступившими из Института философии и социологии НАНА, Института языкознания имени И.Насими НАНА и Азербайджанского Государственного Экономического Университета (UNEC)”, - сообщили в Высшей аттестационной комиссии. Подпишитесь на наш Telegram канал