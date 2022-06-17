В прошлом году Азербайджан признал иностранные дипломы 2278 человек

За январь-ноябрь 2021 года проведена экспертиза по 3021 обращению относительно нострификации (признания) дипломов.

За январь-ноябрь 2021 года проведена экспертиза по 3021 обращению относительно нострификации (признания) дипломов.

Об этом Report сообщили в Министерстве образования Азербайджана.

В результате проведенной экспертизы по 2278 заявлениям было дано положительное заключение и заявителям были вручены свидетельства о признании специальности высшего образования в иностранных вузах. По другим 743 заявлениям было дано отрицательное заключение.

За январь-июнь 2022 года (до 10.06.2022 года) проведена экспертиза по 1510 обращениям. В результате проведенной экспертизы по 1157 заявлениям было дано положительное заключение. По другим 353 заявлениям - отрицательное.