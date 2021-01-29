В программу вступительных экзаменов включена тема Отечественной войны

Эта тема пока не включена в учебники

"Некоторые темы для вступительных экзаменов сокращены. А в программу по истории включена тема "Отечественная война за Карабах (Вторая Карабахская война)".

Как сообщает Report, об этом сообщила председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра Азербайджана Малейка Аббасзаде.

Председатель ГЭЦ отметила, что эта тема пока не включена в учебники:

"Учитывая это, текст по теме будет опубликован во втором номере журнала "Абитуриент". На экзамене будут использованы задания, исходя из этого текста".

Председатель центра отметила, что в этом году в программу вступительных экзаменов по истории будут включены темы, связанные с Отечественной войной:

"Отражение определенных тем в учебниках может задерживаться по объективным причинам. Выпуск новых учебников требует времени. Поэтому мы будем публиковать темы, связанные с Отечественной войной, в журнале "Абитуриент" 1, а статьи на эти темы - в журнале "Абитуриент" 2. Абитуриенты должны быть знакомы с этими статьями. На вступительных экзаменах в тестовый блок по истории будут включены тестовые задания, подготовленные на основе статей в журнале".