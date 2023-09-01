В Приморском национальном парке организована книжная выставка "Читающее будущее"

В Приморском национальном парке организована книжная выставка "Читающее будущее".

В Приморском национальном парке организована книжная выставка "Читающее будущее".

Как сообщает Report, организованная Министерством молодежи и спорта выставка пройдет с 1 по 3 сентября.

В мероприятии приняли участие официальные лица Министерства молодежи и спорта, писатели, ученые, эксперты, общественные деятели, депутаты и деятели культуры.

В первый день мероприятия участникам была представлена литературно-музыкальная программа.

За время проведения в выставке примут участие народный поэт Азербайджана Рамиз Ровшан, а также известные писатели Эльхан Элатлы, Захид Халил, Агшин Енисей, Муршуд Исмаилзаде, Айбениз Исмайлова, Эльчин Азимли, Рейхан Юсифгызы и др.

Также состоятся встречи и обсуждения с известными экспертами в области образования, маркетинга, психологии, лингвистики, спорта, здравоохранения и бизнеса в рамках панелей, организованных на различные темы.