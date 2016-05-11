В прифронтовых селах школьникам пойдут на уступки на выпускных экзаменах - ФОТО

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ В Агдамском районе восстанавливаются здания средних школ, пострадавшие во время провокаций, совершенных армянскими вооруженными подразделениями в апреле.

Об этом корреспонденту Карабахского бюро Report сообщил заведующий отделом образования Агдамского района Матанет Мисирханов.

Он отметил, что занятия в разрушенных зданиях приостановлены: "Выпущенные армянами снаряды из тяжелой артиллерии нанесли серьезный ущерб четырем школам района. Полностью разрушены средние школы сел Сарыджалы, Аяг Гарвенд, две другие школы находятся в аварийном состоянии. Больше всего пострадала кровля школ. В настоящее время занятия в этих школах приостановлены, часть учеников переведены в другие сельские школы".

Завотделом образования добавил, что школьникам прифронтовых сел при выпускных экзаменах пойдут на уступки: "Пойдут на уступки ученикам 9-10 классов. Их оценки будут поставлены на основе первых оценок. Уже направлено обращение в министерство образования".