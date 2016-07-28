​В прифронтовом регионе откроют Региональный дом знаний

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Учитывая желание местных жителей, в ближайшее время в прифронтовом регионе будет открыт Региональный дом знаний.

Как сообщает Report, об этом заявила заведующая сектором Фонда знаний при президенте Азербайджанской Республики Хатира Гусейнова.

Она напомнила, что в настоящее время в 4 регионах - Гахе, Огузе, Шемкире и в поселке Нардаран действуют Дома знаний Фонда знаний. В ближайшее время Дом знаний также планируется открыть в Астаре и Исмаиллы.