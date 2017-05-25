В Президиуме НАНА состоялось рабочее совещание под председательством Кемаледдина Гейдарова и Акифа Ализаде

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ 25 мая в Президиуме Национальной академии наук Азербайджана состоялось рабочее совещание под председательством министра по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кемаледдина Гейдарова и президента НАНА, академика Акифа Ализаде.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу НАНА, открыв совещание вступительным словом, президент НАНА, академик Акиф Ализаде подчеркнул, что в последние годы в стране осуществляются важные мероприятия в сфере развития науки, сохранения и модернизации научно-технического потенциала, подготовки высокоспециализированных кадров в области науки и образования. Академик отметил, что научная общественность республики объединилась, чтобы ответить на глобальные призывы и обеспечить продовольственную безопасность, отечественные ученые ведут интенсивные исследования, нацеленные на предотвращение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Говоря о деятельности Парка высоких технологий НАНА ("Парк ВТ"), созданного распоряжением президента Ильхама Алиева от 8 ноября 2016 года, президент Академии отметил, что благодаря созданию парка возникли благоприятные условия для выполнения важных поручений и формирования цепи наука-производство-государство в целом: "В "Парке ВТ" имеются возможности для осуществления научно-исследовательских, опытно-конструкторских и исследовательских, развивающих проектов на основе предложений предпринимателей, а также для трансфера в производство проектов инновационного характера, реализованных на основе предложений авторов идей. Осуществляемые здесь проекты будут отбираться на основе таких критериев, как экспортная направленность и заменимость импортных товаров, и соответствовать принципам чистой энергии и здоровой конкуренции".

Затем министр по чрезвычайным ситуациям Кемаледдин Гейдаров подчеркнул значимость встречи, отметил, что развитие науки является одной из составляющих политического курса, установленного общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и успешно продолжаемого и развиваемого сегодня президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. Говоря об осуществляемых министерством проектах, мероприятиях, реализуемых для развития связей с международными, региональными и местными организациями, министр отметил, что изобретения наших ученых являются необходимым фактором для экономического развития страны, в том числе для эффективной борьбы с чрезвычайными ситуациями и обеспечения продовольственной безопасности, подчеркнул необходимость еще большего усиления связей между НАНА и МЧС.

На совещании член-корреспондент НАНА Зейнал Акперов выступил на тему "Исследования инновационного характера, проводимые в Азербайджане посредством современных технологий, и перспективы", академик Вагиф Аббасов – на темы "Пенообразующий "Нафтапен"", "Азофос и ростовые вещества", доктор философии по техническим наукам Алибала Ализаде – на тему "Производство органических и минеральных удобрений посредством полезных микроорганизмов", директор Опытно-промышленного завода НАНА Васиф Аббасов – на тему "Производство индустриальных и смазочных масел".

В заключение состоялись дискуссии при участии ответственных сотрудников МЧС и представителей НАНА.