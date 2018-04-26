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    В правила приема на работу педагогов и директоров внесут изменения

    © Report/ Elchin Murad

    Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ "В этом году в правила приема на работу педагогов и директоров внесут изменения".

    Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам сказал завотделом человеческих ресурсов министерства образования Эшги Багиров.

    По его словам, правила приема на работу педагогов в этом году уже готовы: 

    "Предусматриваются новшества. Новые правила утвердят в течение предстоящих недель. После утверждения проекта общественность будет проинформирована по этому поводу".

    Завотделом отметил, что проведение конкурса по приему на работу директоров предусмотрено и в этом году:

    "Скорее всего, до проведения конкурса по приему педагогов также пройдет конкурс по приему директоров. Также предусматривается внесение изменений в правила приема директоров. Однако правила пока не готовы". 

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