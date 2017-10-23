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    В последующие 3 дня ожидается сильная геомагнитная буря - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    Люди, относящиеся к группе риска, должны принимать предупредительные меры на основе консультации врача

    Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Завтра и в предстоящие два дня ожидается сильная геомагнитная буря.

    Об этом сообщил Report заместитель директора по научной работе Шамахинской астрофизической обсерватории НАНА Эльчин Бабаев.

    По его словам, в настоящее время показатель одного из геомагнитных индексов Кр колеблется между 2 и 3 (максимум 9), но он постепенно будет расти: "Завтра к вечеру ожидается буря класса G1, а 25 октября класса G2. И на этот раз основной причиной геомагнитной бури является влияние высокоскоростного солнечного плазменного ветра, берущего начало из имеющейся в настоящее время на поверхности Солнца корональной дыры средних размеров".

    Представитель обсерватории отметил, что в отличие от здоровых людей, люди, относящиеся к группе риска, с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, пожилые люди, дети должны избегать стрессов, принимать предупредительные меры (на основе консультации врача).

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