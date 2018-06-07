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    В последних испытательных экзаменах примут участие 5282 абитуриента

    © Report/Firi Salim

    Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) в 12 городах и районах страны проведет 10 июня испытательный экзамен для желающих поступить в вузы по I-IV группе специальностей.

    Об этом Report сообщили в ГЭЦ.

    Экзамены будут организованы в 26 зданиях в Баку, Сумгайыте, Абшероне, Нахчыване, Гяндже, Мингячевире, Шеки, Барде, Гёйчае, Ширване, Хачмазе и Лянкяране.

    Запись на испытательные экзамены велась посредством интернета, регистрацию прошли 5282 абитуриента.

    Испытательный экзамен будет проведен в одну смену и начнется во всех зданиях в 11:00.

    Для управления выделено 38 руководителей экзаменов и 363 учителей-контролеров.

    Доводим до сведения абитуриентов, что пропуск на экзамен осуществляется только при наличии удостоверения личности и "Пропускного листа на экзамен". Абитуриенты, явившиеся на экзамен с одним из документов, принесшие лишь копию удостоверения личности, прошедшие регистрацию по чужому удостоверению личности, не будут допущены к экзамену.

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