В последних испытательных экзаменах примут участие 5282 абитуриента

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Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) в 12 городах и районах страны проведет 10 июня испытательный экзамен для желающих поступить в вузы по I-IV группе специальностей.

Об этом Report сообщили в ГЭЦ.

Экзамены будут организованы в 26 зданиях в Баку, Сумгайыте, Абшероне, Нахчыване, Гяндже, Мингячевире, Шеки, Барде, Гёйчае, Ширване, Хачмазе и Лянкяране.

Запись на испытательные экзамены велась посредством интернета, регистрацию прошли 5282 абитуриента.

Испытательный экзамен будет проведен в одну смену и начнется во всех зданиях в 11:00.

Для управления выделено 38 руководителей экзаменов и 363 учителей-контролеров.

Доводим до сведения абитуриентов, что пропуск на экзамен осуществляется только при наличии удостоверения личности и "Пропускного листа на экзамен". Абитуриенты, явившиеся на экзамен с одним из документов, принесшие лишь копию удостоверения личности, прошедшие регистрацию по чужому удостоверению личности, не будут допущены к экзамену.