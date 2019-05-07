Министр образования: В последние годы интерес к профессии учителя возрос

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В последние годы интерес к профессии учителя возрос.

Как сообщает Report, об этом заявил министр образования Джейхун Байрамов.

По его словам, в прошлом году 2090 из набравших более 500 баллов абитуриентов выбрали специальность педагога: "За последние 5 лет число участников конкурса по приему на вакансии педагога возросло в более чем 2 раза: "За последние 5 лет педагогический состав с точки зрения качества улучшился, были приняты на работу 20 500 молодых педагогов".

Министр отметил, что приняты важные решения по увеличению доступности высшего образования, улучшению социальной защиты студентов, подготовке высококвалифицированных специалистов в стране, формированию конкурентной среды в высшем образовании: "С 1 марта текущего года количество финансируемых за государственный счет стипендиальных мест увеличилось на 16 000 единиц. Наряду с этим, выдаваемая студентам стипендия также была увеличена на 20%, эти мероприятия охватили более 110 000 студентов. В то же время места госзаказа в бакалавриат возросли на 66%".