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    В поселке Басгал Исмаиллинского района построят новую общеобразовательную школу - РАСПОРЯЖЕНИЕ

    Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству здания новой общеобразовательной школы в поселке Басгал Исмаиллинского района. 

    Как сообщает Report, для строительства здания новой общеобразовательной школы на 432 ученических места в поселке Басгал Исмаиллинского района из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики министерству образования Азербайджанской Республики первоначально выделено 1 млн манатов.

    Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.

    Министерству экономики Азербайджанской Республики поручено предусмотреть в распределении расходов на государственные капиталовложения в проекте государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2019 год необходимые финансовые средства для завершения строительства здания общеобразовательной школы, указанного в настоящем распоряжении.

    Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

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