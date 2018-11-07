В поселке Басгал Исмаиллинского района построят новую общеобразовательную школу - РАСПОРЯЖЕНИЕ

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству здания новой общеобразовательной школы в поселке Басгал Исмаиллинского района.

Как сообщает Report, для строительства здания новой общеобразовательной школы на 432 ученических места в поселке Басгал Исмаиллинского района из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики министерству образования Азербайджанской Республики первоначально выделено 1 млн манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.

Министерству экономики Азербайджанской Республики поручено предусмотреть в распределении расходов на государственные капиталовложения в проекте государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2019 год необходимые финансовые средства для завершения строительства здания общеобразовательной школы, указанного в настоящем распоряжении.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.