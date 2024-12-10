В Польше высоко оценили диссертацию об общественно-политической деятельности азербайджанских женщин

Научное исследование об общественно-политической деятельности азербайджанских женщин в период до социалистической революции 1917 года впервые получило достойную оценку на международном уровне.

Научное исследование об общественно-политической деятельности азербайджанских женщин в период до социалистической революции 1917 года впервые получило достойную оценку на международном уровне.

Об этом анкарскому бюро Report сообщила гражданка Турции, азербайджанка по происхождению, востоковед, филолог и переводчик Малейке Гусейн.

Наша соотечественница защитила докторскую диссертацию "Социальное положение женщин в Азербайджане с позиции азербайджанской журналистики (1875-1920)" на английском языке единогласным решением комиссии кафедры истории Варшавского университета Польши.

В докторской диссертации исследованы не только статьи о женщинах, опубликованные в азербайджанской прессе того периода, но также работы просветительниц и философские течения того времени.

Автор обратила внимание на благоприятную среду, возникшую в свете развития идеологических особенностей национальной идентичности в Азербайджане. Подробное исследование роли женщин в общественно-политической деятельности, журналистике, благотворительности, в вопросах образования детей из малообеспеченных семей и их последующего участия в политике заслужили похвалу.

Научный руководитель диссертанта, профессор Варшавского университета Ержи Гржибовски и другие ученые, рецензировавшие научную работу, высоко оценили беспристрастный взгляд автора и учтенные ею междисциплинарные особенности.

