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Археологи обнаружили в Перу 1000-летнюю мумию

Археологи обнаружили в Перу 1000-летнюю мумию Археологами во время раскопок в Перу обнаружена мумия, возраст которой оценивается в 1 000 лет.
Наука и образование
7 сентября 2023 г. 06:34
Археологи обнаружили в Перу 1000-летнюю мумию

Археологами во время раскопок в Перу обнаружена мумия, возраст которой оценивается в 1 000 лет.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

Руководитель археологической группы Мирелла Ганоза рассказала, что мумия представляет собой взрослого человека, находящегося с согнутыми ногами в сидячем положении. У нее сохранились длинные волосы и почти полностью не поврежденная челюсть.

Находка была обнаружена вместе с керамическими сосудами, текстильными изделиями и другими предметами в районе Мирафлорес перуанской столицы Лимы.

По мнению ученых, возраст мумии составляет около 1 000 лет, что относиться к периоду, когда инки еще не пришли на эту территорию. Археологи считают, что в Лиме возможны новые уникальные находки.

Перу наиболее известно своими пирамидами на Мачу-Пикчу. Однако этот район также был домом для других доиспанских цивилизаций, которые процветали за столетия до расцвета инков.

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Версия на азербайджанском языке ФотоPeruda arxeoloqlar 1 000 yaşlı mumiya aşkarlayıblar

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