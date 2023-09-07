Археологи обнаружили в Перу 1000-летнюю мумию

Археологами во время раскопок в Перу обнаружена мумия, возраст которой оценивается в 1 000 лет.
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Руководитель археологической группы Мирелла Ганоза рассказала, что мумия представляет собой взрослого человека, находящегося с согнутыми ногами в сидячем положении. У нее сохранились длинные волосы и почти полностью не поврежденная челюсть.
Находка была обнаружена вместе с керамическими сосудами, текстильными изделиями и другими предметами в районе Мирафлорес перуанской столицы Лимы.
По мнению ученых, возраст мумии составляет около 1 000 лет, что относиться к периоду, когда инки еще не пришли на эту территорию. Археологи считают, что в Лиме возможны новые уникальные находки.
Перу наиболее известно своими пирамидами на Мачу-Пикчу. Однако этот район также был домом для других доиспанских цивилизаций, которые процветали за столетия до расцвета инков.