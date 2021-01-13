В передаче "Время урока" будут транслироваться "Уроки Низами"

Начиная со следующей недели в рамках передачи "Время урока" будут транслироваться "Уроки Низами"

Начиная со следующей недели в рамках передачи "Время урока" будут транслироваться "Уроки Низами".

Как сообщили Report в Министерстве образования Азербайджана, в рамках "Уроков Низами", трансляция которых запланированы в связи с "Годом Низами", учащиеся смогут ознакомиться с творчеством выдающегося представителя азербайджанской литературы и мыслителя Низами Гянджеви.

Программа "Время урока" транслируется на телеканалах "Культура" и "АРБ Гюнеш" при поддержке Минобразования.

Не сумевшие просмотреть "Время урока" по телевизору, смогут просмотреть их на официальном Youtube-канале Минобразования, на странице "Время уроков" в Facebook (https://www.facebook.com/dersvaxti.edu.az/), а также на портале видеоуроков (https://video.edu.az/).