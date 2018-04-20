В Пекине будут изучать азербайджанский язык

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Бакинский государственный университет (БГУ) посетила делегация во главе с ректором Пекинского университета иностранных языков (ПУИЯ), профессором Пен Лоном.

Как сообщили Report в отделе прессы и информации БГУ, ректор вуза, академик Абель Магеррамов приветствовал гостей и сказал, что БГУ установил связи со многими центрами науки и образования мира, в том числе с известными китайскими университетами. Говоря об Институте Конфуция, созданном при БГУ, ректор также сообщил о подготовке на факультете востоковедения кадров по специальности "Китайский язык и литература".

Ректор Пен Лон отметил, что министерство образования Китая в рамках стратегии "Один пояс, один путь" приняло решение о подготовке в ПУИЯ кадров по азербайджанскому языку. В очередном учебном году 12 молодых китайцев в течение четырех лет на ступени бакалавра начнут изучать азербайджанский язык. Учебная программа наряду с азербайджанским языком включает изучение истории, культуры и литературы Азербайджана. ПУИЯ выделил гранты для написания учебников по азербайджанскому языку, подготовки словарей и проводит исследования в области современной азербайджанской литературы и истории китайско-азербайджанских отношений.

На встрече стороны затронули такие вопросы, как обмен студентами и преподавателями, совместной подготовки кадров в области языка, международных отношений, литературы, регионоведения, азербайджановедения, управления и других областях.