В парке Центра Гейдара Алиева пройдет День чтения

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ В парке Центра Гейдара Алиева 21 апреля пройдет День чтения.

Как сообщили Report в Центре, День чтения организуется с целью привить детям, подросткам и молодежи культуру чтения, развить привычку к чтению и повысить интерес к книгам.

На мероприятии под слоганом "Давайте вместе читать!" ученики 40 общеобразовательных школ и лицеев столицы выступят с различными презентациями. Школьники покажут сценки на основе художественных произведений, пантомимы и др.

В рамках мероприятия, которое будет организовано Центром Гейдара Алиева, министерствами образования, культуры и туризма, Национальной академией наук Азербайджана в партнерстве с издательством "Hədəf Nəşrləri", около 30 издательств и библиотек организуют выставку-ярмарку.

Вход на мероприятие бесплатный.