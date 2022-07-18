В отношении директора лицея будут приняты меры за избиение школьницы в Лянкяране

Прокуратура Лянкяранского района направила соответствующее представление в Лянкяран-Астаринский областной отдел образования для принятия мер в отношении директора гуманитарной школы-лицея №4 имени В. Алиева Егане Аскеровой по факту избиения школьницы.
Как сообщает Report, об этом говорится в информации, распространенной Генеральной прокуратурой.
Напомним, что 14 июля замглавы Исполнительной власти города Лянкяран Расила Арифгызы под предлогом выдачи аттестата посредством своего служебного водителя привезла ученицу этого учебного заведения Гюнель Алиеву (имя и фамилия условные) к себе домой, после чего с участием директора школы Еганы Аскеровой, превысив свои должностные полномочия, они отобрали у Г.Алиевой мобильный телефон против ее воли, отправив ее персональные данные на мобильные телефоны близких родственников, чем причинили серьезный вред правам и законным интересам несовершеннолетней.
По факту возбуждено уголовное дело.