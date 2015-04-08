​В отделе образования Абшеронского района обнаружены финансовые недочеты

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ В ходе аудита, проведенного в связи с прогнозированием и тратой средств, выделенных отделу образования Абшеронского района, был выявлен ряд недочетов, в том числе случаи нарушения некоторых требований нормативно-правовых актов и пр.

Как сообщает Report, об этом отмечается в отчете Счетной палаты за 2014 год.

Согласно отчету, реальные потребности расходов некоторых организаций были учтены неверно, в некоторых случаях была изменена классификация средств путем несоблюдения требований единого бюджета.

Кроме того, выявлены случаи несоблюдения требований закона "Об образовании (специальном образовании) лиц с ограниченными возможностями", неправильного начисления средств на дорожные расходы для привоза и увоза детей с ограниченными возможностями в специальные учебные заведения, реабилитационные и оздоровительные центры, надбавок к зарплате педагогов, обучающих детей этой категории на дому. Недочеты также обнаружены в выплате командировочных, оплате средств на организацию и проведение спортивных соревнований республиканского масштаба и пр.

В сведениях, представленных отделом образования Абшеронского района, отмечается о приостановке деятельности 5-ти групп по внешкольным учебным заведениям. Приняты дисциплинарные меры против 12-ти человек, в том числе сделан выговор одному главбуху, одному ведущему консультанту, директорам 5-ти школ. Директора еще 5-ти школ получили предупреждение.