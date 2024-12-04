В отдаленных селах будет создана "семейная модель" дошкольного образования

10:59

Министерство науки и образования Азербайджана готовит пилотный проект по внедрению "семейной модели" дошкольного образования в малых и отдаленных селах.

Как сообщает Report, об этом сказал министр науки и образования Эмин Амруллаев на II международной конференции "Новый взгляд на качество дошкольного образования".

Он сказал, что эта модель будет использоваться в районах, где невозможно коллективное дошкольное образование: "Согласно этой модели предусматривается обучение детей в одной семье. Для этого в отдаленных селах могут быть выделены автобусы".