В осеннем семестре студенческие образовательные кредиты получили более 2,8 тыс. человек

В Азербайджане в осеннем семестре 2021-2022 учебного года студенческие образовательные кредиты получили 2 899 человек.

В Азербайджане в осеннем семестре 2021-2022 учебного года студенческие образовательные кредиты получили 2 899 человек.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель правления Фонда студенческих образовательных кредитов Араз Пашаев.

По его словам, из них 2 485 учатся в бакалавриате, 363 – в магистратуре. В то же время 51 человек имеет среднее специальное образование: "Из получивших студенческие образовательные кредиты 1 603 – женщины, 1 269 – мужчины. За минувший период наибольшее число студенческих образовательных кредитов оформлено в Азербайджанском государственном экономическом университете, Азербайджанском техническом университете, Бакинском государственном университете, Сумгайытском государственном университете, Гянджинском государственном университете, Азербайджанском педагогическом университете. Из получивших студенческие образовательные кредиты 916 студентов учатся на IV курсе, 765 - II курсе, 677 - III курсе, 455 - I курсе, 78 - V курсе, 8 - VI курсе.

Из этих студентов 2 638 получают образование на азербайджанском, 136 – русском, 125 – английском языках.