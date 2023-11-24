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В Ордубаде сдана в эксплуатацию Азадкендская полная средняя школа

В Ордубаде сдана в эксплуатацию Азадкендская полная средняя школа 20:26
Наука и образование
24 ноября 2023 г. 20:56
В Ордубаде сдана в эксплуатацию Азадкендская полная средняя школа

24 ноября сдана в эксплуатацию Азадкендская полная средняя школа Ордубадского района Нахчывана.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, в церемонии открытия приняли участие полномочный представитель президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли, министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев.

Сообщается, что здание школы на 288 мест, построенное в 2000 году, в этом году было капитально отремонтировано. В 3-этажном учебном заведении 16 классных комнат, лаборатории физики, химии и биологии, шахматный класс, компьютерная и учительская комнаты, класс начальной военной подготовки, кабинет STEAM, библиотека, буфет и тренажерный зал. В школе установлены 23 компьютера и 4 электронные доски, обеспечен доступ в интернет.

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Версия на азербайджанском языке ФотоOrdubadda Azadkənd tam orta məktəbi istifadəyə verilib

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