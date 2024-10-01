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В октбяре ожидается пик активности метеорных потоков Дракониды и Ориониды

В октбяре ожидается пик активности метеорных потоков Дракониды и Ориониды В октябре ожидается два звездопада - 8-9 октября пика активности достигнет метеорный поток Дракониды, а 20-21 октября - Ориониды.
Наука и образование
1 октября 2024 г. 11:47
В октбяре ожидается пик активности метеорных потоков Дракониды и Ориониды

В октябре ожидается два звездопада - 8-9 октября пика активности достигнет метеорный поток Дракониды, а 20-21 октября - Ориониды.

Как передает Report, на пике Дракониды ожидается до 15 метеоров в час, Ориониды - до 20 метеоров в час.

Источником метеоров (вспышек на небе) потока Дракониды является комета 21P/Джакобини-Циннера. Название потока происходит от созвездия Дракона, в котором находится точка вылета метеоров (радиант). Их отличия - низкая скорость и красноватый оттенок. В ночь пика метеоры будут видны над северо-западным горизонтом. Астрономы ожидают до 15 вспышек в час, однако у Драконид бывают и всплески до 400 метеоров в час.

Созвездие Дракона, из которого будут вылетать огненные струйки, находится чуть левее и выше Большой Медведицы.

Ориониды рождены шлейфом частиц, оставленных кометой Галлея. Они получили свое название в честь созвездия Орион, где находится их радиант. Как правило, это быстрые белые метеоры.

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Версия на английском языке October skies to witness peak activity of Draconids and Orionids meteor showers
Версия на азербайджанском языке Oktyabrın 6-10-da Drakonid meteor yağışı müşahidə ediləcək

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