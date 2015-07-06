В одном из азербайджанских вузов изменены правила подсчета зарплаты

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ В Азербайджанском государственном экономическом университете (АГЭУ) приступили к применению системы дифференциации заработной платы.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью АГЭУ.

В информации отмечается, что решение было принято на заседании Ученого совета.

Основная цель применения дифференциальных надбавок к заработной плате заключается в обеспечении мотивации педагогического состава и усилении конкуренции среди педагогов.

Согласно новым правилам, в целях оценки служебной деятельности вся необходимая информация будет включена в систему с помощью специального программного обеспечения.

На очередном этапе Постоянная комиссия по оценке служебной деятельности профессорско-педагогического состава произведет экспертизу документов.

Согласно правилам, оценку служебной деятельности состава осуществят по следующим направлениям - наука, обучение и саморазвитие.

Надбавки к зарплате педагогов будут начисляться на основе баллов, накопленных с 31 мая каждого учебного года до соответствующей даты. Надбавки предусмотрены в 1-2-кратном размере нынешней зарплаты.

Наряду с педагогами, рейтинг будет установлен также для кафедр и факультетов. Заведующий показавшей высокие результаты кафедры получит разовую премию в двукратном размере зарплаты.

Сотрудники деканата показавшего высокие результаты факультета получат право на 7-дневный отдых в учебном, спортивном комплексе и комплексе отдыха АГЭУ в Губе.

Превосходство применяемой в престижных университетах мира системы дифференциальной заработной платы заключается в повышении уровня педагогической деятельности, определении критериев успеха, обеспечении адекватного премирования состава, усилении атмосферы конкуренции, повышении уровня удовлетворенности и показателей качества.