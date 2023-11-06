В образце опасного астероида Бенну нашли доказательства внеземного происхождения жизни

В образце грунта, собранного с астероида Бенну, который NASA считает потенциально опасным для Земли объектом, нашли важные для возникновения жизни углерод и воду.

В образце грунта, собранного с астероида Бенну, который NASA считает потенциально опасным для Земли объектом, нашли важные для возникновения жизни углерод и воду.

Как передает Report , об этом сообщает Live Science.

Бенну — потенциально опасный астероид, вероятность столкновения с Землей в 2182 году составляет 1 из 2700, — это самый высокий показатель среди всех известных космических объектов. 11 октября ученые получили образец грунта, собранного космическим кораблем OSIRIS-REx. Сообщается, что в нем нашли воду и углерод.

Согласно одной из теорий, вода на Землю могла быть занесена с ударами астероидов и комет. Также последние могли принести на планету нуклеиновые кислоты — строительные блоки жизни, — или их предшественников. Некоторые из этих строительных блоков, в том числе урацил, одно из нуклеиновых оснований РНК, были недавно обнаружены на астероиде Рюгу космическим кораблем Хаябуса-2 Японского агентства аэрокосмических исследований. Теперь ученые надеются, что смогут найти другие подобные вещества внутри образца с Бенну.

"Это самый крупный богатый углеродом образец астероида, когда-либо возвращавшийся на Землю. Молекулы углерода и воды — это именно те компоненты, которые мы хотели найти. Они сыграли важнейшую роль в формировании Земли, и помогут определить происхождение элементов, которые могли привести к жизни", — объяснил представитель NASA Билл Нельсон на пресс-конференции, посвященной первой демонстрации образца грунта Бенну.

Напомним, что ранее капсула зонда OSIRIS-REx вернулась на Землю с образцами материи с астероида Бенну спустя семь лет после запуска миссии.