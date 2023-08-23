В новом учебном году в Шуше, Лачыне и Физули откроются четыре школы - СПИСОК - ЭКСКЛЮЗИВ

В новом учебном году на освобожденных от оккупации территориях откроются четыре школы.

В новом учебном году на освобожденных от оккупации территориях откроются четыре школы.

Об этом сообщили в Министерстве науки и образования в ответ на запрос Report.

Одна из них - Физулинская городская средняя общеобразовательная школа № 1. Здесь будут учиться 349 учеников.

Полная средняя школа № 1 города Шуша также начнет свою работу в новом учебном году. В этом учебном заведении будут учиться 314 школьников.

А в Лачыне планируется открытие двух школ - Лачынской средней школы № 2 (227 учеников) и Забухской средней школы имени Адалята Мамедова (147 учеников).

Отметим, что в селе Сус Лачынского района начато строительство школы.