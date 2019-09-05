В новом учебном году в школах Баку будут обучаться около 415 тыс. учеников

В новом учебном году в общеобразовательных учебных заведениях, подведомственных Управлению образования города Баку будут обучаться, в целом, 414 844 учащихся.

Как сообщили Report в управлении, в IX классах столичных общеобразовательных школ будут обучаться 32 315 учащихся, X классах - 22 795, XI - 18 896, XII - 198.

Отметим, что в подчинении Управления образования города Баку находятся 308 общеобразовательных школ, в том числе 279 полных средних школ, 3 общих средних школ, 7 лицеев, 1 гимназия.

Кроме того, в Баку действует 3 общих средних школ специального типа и 7 очно-заочных (вечерних) полных средних школ.