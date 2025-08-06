В Карабахском университете не будет приема на русское и английское отделения в новом учебном году

В 2025/2026 учебном году Карабахский университет не планирует осуществлять набор студентов на отделения с русским и английским языками обучения.
Как сообщает Report, данную информацию высшее учебное заведение распространило через свои аккаунты в социальных сетях.
"Один из наиболее часто задаваемых вопросов касается плановых мест на отделениях с английским и русским языками обучения. Хотим сообщить, что в 2025/2026 учебном году в Карабахском университете не предусмотрен прием студентов на отделения с английским и русским языками обучения", - отмечается в сообщении.