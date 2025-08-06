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В Карабахском университете не будет приема на русское и английское отделения в новом учебном году

В Карабахском университете не будет приема на русское и английское отделения в новом учебном году В новом учебном году в Карабахском Университете не будет приема на русское и английское отделения
Наука и образование
6 августа 2025 г. 13:08
В Карабахском университете не будет приема на русское и английское отделения в новом учебном году

В 2025/2026 учебном году Карабахский университет не планирует осуществлять набор студентов на отделения с русским и английским языками обучения.

Как сообщает Report, данную информацию высшее учебное заведение распространило через свои аккаунты в социальных сетях.

"Один из наиболее часто задаваемых вопросов касается плановых мест на отделениях с английским и русским языками обучения. Хотим сообщить, что в 2025/2026 учебном году в Карабахском университете не предусмотрен прием студентов на отделения с английским и русским языками обучения", - отмечается в сообщении.

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Версия на английском языке No admissions for Russian, English departments at Karabakh University this year

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