В Карабахском университете не будет приема на русское и английское отделения в новом учебном году

В Карабахском университете не будет приема на русское и английское отделения в новом учебном году

В новом учебном году в Карабахском Университете не будет приема на русское и английское отделения

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В 2025/2026 учебном году Карабахский университет не планирует осуществлять набор студентов на отделения с русским и английским языками обучения. Как сообщает Report, данную информацию высшее учебное заведение распространило через свои аккаунты в социальных сетях. "Один из наиболее часто задаваемых вопросов касается плановых мест на отделениях с английским и русским языками обучения. Хотим сообщить, что в 2025/2026 учебном году в Карабахском университете не предусмотрен прием студентов на отделения с английским и русским языками обучения", - отмечается в сообщении. Подпишитесь на наш Telegram канал