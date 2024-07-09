В новом учебном году в дошкольных подготовительных группах создано около 112 тыс. мест

В новом учебном году в дошкольных подготовительных группах создано около 112 тыс. мест.

В новом учебном году в дошкольных подготовительных группах создано около 112 тыс. мест.

Как сообщает Report, об этом сказал на брифинге заместитель директора Государственного агентства дошкольного и общего образования Орхан Аббасов.

Он отметил, что 11 июля стартует регистрация для приема в дошкольные подготовительные группы общеобразовательных учреждений на 2024/25 учебный год.

"Обучение в подготовительных группах государственных общеобразовательных учреждений является бесплатным. Регистрация будет проводиться через электронную систему mektebeqebul.edu.az. Выбор школ и учителей для групп с обучением на азербайджанском языке начнется 16 июля в 11:00, а школ и учителей для групп с негосударственным языком обучения - 18 июля в 11:00", - сказал Аббасов.