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В новом учебном году в дошкольных подготовительных группах создано около 112 тыс. мест

В новом учебном году в дошкольных подготовительных группах создано около 112 тыс. мест В новом учебном году в дошкольных подготовительных группах создано около 112 тыс. мест.
Наука и образование
9 июля 2024 г. 12:34
В новом учебном году в дошкольных подготовительных группах создано около 112 тыс. мест

В новом учебном году в дошкольных подготовительных группах создано около 112 тыс. мест.

Как сообщает Report, об этом сказал на брифинге заместитель директора Государственного агентства дошкольного и общего образования Орхан Аббасов.

Он отметил, что 11 июля стартует регистрация для приема в дошкольные подготовительные группы общеобразовательных учреждений на 2024/25 учебный год.

"Обучение в подготовительных группах государственных общеобразовательных учреждений является бесплатным. Регистрация будет проводиться через электронную систему mektebeqebul.edu.az. Выбор школ и учителей для групп с обучением на азербайджанском языке начнется 16 июля в 11:00, а школ и учителей для групп с негосударственным языком обучения - 18 июля в 11:00", - сказал Аббасов.

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Версия на азербайджанском языке Yeni tədris ilində məktəbəhazırlıq qruplarına qəbul üçün 112 minə yaxın yer ayrılıb

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