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В новом учебном году в 114 школах откроются профильные классы

В новом учебном году в 114 школах откроются профильные классы В 2023-2024 учебном году в 114 новых школах планируется открыть классы с профессиональным уклоном.
Наука и образование
30 мая 2023 г. 14:39
В новом учебном году в 114 школах откроются профильные классы

В 2023-2024 учебном году в 114 новых школах планируется открыть классы с профессиональным уклоном.

Об этом Report сообщили в Министерстве науки и образования.

Таким образов, количество классов с профессиональным уклоном вырастет до 230, а в целом охватит 3,5 тыс. учащихся в 194 школах.

До 2026 года удельный вес школ, где действуют классы с профуклоном, планируется довести до 15%.

Отметим, что целью создания классов с профуклоном, предназначенных для 10-11-х классов, является обучение учащихся на базе среднего образования начальным знаниям и навыкам по различным профессиям, их подготовка к рынку труда, а также к дальнейшему профессиональному образованию. Основной задачей проекта является прививание учащимся предварительных предпринимательских навыков, обеспечение рынка труда подготовленными и трудоспособными кадрами.

В классах с профуклоном учащиеся наряду с общеобразовательными предметами проходят теоретические и практические занятия по соответствующей профессии. В конце учебного года студенты сдают экзамен по изученной профессии и получают свидетельство государственного образца. Для повышения компетентности учащихся также преподаются базовые знания и STEAM.

Проект реализуется с 2019-2020 учебного года при поддержке Министерства науки и образования.

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Версия на азербайджанском языке ФотоYeni tədris ilində 114 məktəbdə peşə təmayüllü siniflər fəaliyyətə başlayacaq

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