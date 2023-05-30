В новом учебном году в 114 школах откроются профильные классы

В 2023-2024 учебном году в 114 новых школах планируется открыть классы с профессиональным уклоном.

В 2023-2024 учебном году в 114 новых школах планируется открыть классы с профессиональным уклоном.

Об этом Report сообщили в Министерстве науки и образования.

Таким образов, количество классов с профессиональным уклоном вырастет до 230, а в целом охватит 3,5 тыс. учащихся в 194 школах.

До 2026 года удельный вес школ, где действуют классы с профуклоном, планируется довести до 15%.

Отметим, что целью создания классов с профуклоном, предназначенных для 10-11-х классов, является обучение учащихся на базе среднего образования начальным знаниям и навыкам по различным профессиям, их подготовка к рынку труда, а также к дальнейшему профессиональному образованию. Основной задачей проекта является прививание учащимся предварительных предпринимательских навыков, обеспечение рынка труда подготовленными и трудоспособными кадрами.

В классах с профуклоном учащиеся наряду с общеобразовательными предметами проходят теоретические и практические занятия по соответствующей профессии. В конце учебного года студенты сдают экзамен по изученной профессии и получают свидетельство государственного образца. Для повышения компетентности учащихся также преподаются базовые знания и STEAM.

Проект реализуется с 2019-2020 учебного года при поддержке Министерства науки и образования.