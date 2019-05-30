Минобразования: В новом учебном году общежития нескольких вузов будут введены в эксплуатацию

"В этом году в 350 учебных заведениях неисправные газовые счетчики будут заменены на новые, в 110 учебных заведениях будут проложены новые газовые линии".

Как сообщает Report, об этом во время выступления на тренинге для СМИ заявил заместитель главы отдела Управления капитального строительства и снабжения министерства образования Халил Гасымов.

Представитель министерства сообщил, что новое общежитие Азербайджанского государственного университета промышленности на 800 мест готово к эксплуатации: "В новом учебном году планируется ввод в эксплуатацию общежития. Кроме того, начаты ремонтно-строительные работы трех общежитий Гянджинского государственного университета общей вместимостью 792 места. Помимо этого, будет сдано в эксплуатацию общежитие Лянкяранского государственного университета на 156 мест. Готовится проектно-сметная документация по капитальному ремонту общежития Сумгайытского госуниверситета на 264 места".

Х.Гасымов добавил, что в этом году в 24 районах будет построено 50 школ модульного типа на 3 520 учеников.