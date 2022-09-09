В новом учебном году начнут работу три спортивных лицея

"В новом учебном году планируется начало работы трех спортивных лицеев".
Как сообщает Report, об этом сообщил заведующий сектором спорта отдела организации внешкольной деятельности Министерства науки и образования Хилал Салманов сказал на семинаре на тему "Диалог медиа и образования".
По его словам, это спортивный лицей "Ветен", Бакинский городской спортивный лицей №1 и Гянджинский городской спортивный лицей: "В спортивном лицее "Ветен" будут преподавать футбол, в Бакинском городском спортивном лицее №1 – дзюдо, бадминтон, а в Гянджинском городском спортивном лицее – греко-римскую борьбу, футбол. В новых заведениях предполагается организация обучения по V-XI классам, подготовка профессиональных спортсменов на основе действующих правил, обеспечение учащихся из регионов общежитиями, питание этих спортсменов в соответствии с нормами ежедневного питания, предоставление обедов один раз в день другим учащимся".