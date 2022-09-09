О нас

В новом учебном году начнут работу три спортивных лицея

В новом учебном году начнут работу три спортивных лицея "В новом учебном году планируется начало работы трех спортивных лицеев".
Наука и образование
9 сентября 2022 г. 15:56
В новом учебном году начнут работу три спортивных лицея

"В новом учебном году планируется начало работы трех спортивных лицеев".

Как сообщает Report, об этом сообщил заведующий сектором спорта отдела организации внешкольной деятельности Министерства науки и образования Хилал Салманов сказал на семинаре на тему "Диалог медиа и образования".

По его словам, это спортивный лицей "Ветен", Бакинский городской спортивный лицей №1 и Гянджинский городской спортивный лицей: "В спортивном лицее "Ветен" будут преподавать футбол, в Бакинском городском спортивном лицее №1 – дзюдо, бадминтон, а в Гянджинском городском спортивном лицее – греко-римскую борьбу, футбол. В новых заведениях предполагается организация обучения по V-XI классам, подготовка профессиональных спортсменов на основе действующих правил, обеспечение учащихся из регионов общежитиями, питание этих спортсменов в соответствии с нормами ежедневного питания, предоставление обедов один раз в день другим учащимся".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Yeni tədris ilində üç idman liseyi fəaliyyətə başlayacaq

Самое важное

Глава ЕБРР: Готовы сотрудничать с Азербайджаном в рамках расширения пропускной способности ЮГК
Глава ЕБРР: Готовы сотрудничать с Азербайджаном в рамках расширения пропускной способности ЮГК
9 сентября 2022 г. 11:23
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования в связи с кончиной королевы Елизаветы II
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования в связи с кончиной королевы Елизаветы II
9 сентября 2022 г. 10:35
Азербайджан передал пятерых армянских военнослужащих противоположной стороне
Азербайджан передал пятерых армянских военнослужащих противоположной стороне
8 сентября 2022 г. 22:13
Президент принял участие в открытии Республиканского санатория туберкулезных заболеваний в Баку
ФотоПрезидент принял участие в открытии Республиканского санатория туберкулезных заболеваний в Баку
8 сентября 2022 г. 14:04
Минобороны: Позиции ВС Азербайджана подверглись обстрелу в направлении госграницы
Минобороны: Позиции ВС Азербайджана подверглись обстрелу в направлении госграницы
8 сентября 2022 г. 09:25
В Лачыне армяне обстреляли экскаватор, принадлежащий гражданской компании
ФотоВ Лачыне армяне обстреляли экскаватор, принадлежащий гражданской компании
7 сентября 2022 г. 15:36
Ильхам Алиев: Высоко ценим вклад Великобритании в вопросе разминирования территорий
Ильхам Алиев: Высоко ценим вклад Великобритании в вопросе разминирования территорий
7 сентября 2022 г. 11:57
Ильхам Алиев поздравил Элизабет Трасс
Ильхам Алиев поздравил Элизабет Трасс
7 сентября 2022 г. 11:53
Президент Ильхам Алиев поздравил премьер-министра Японии
Президент Ильхам Алиев поздравил премьер-министра Японии
7 сентября 2022 г. 11:10
Итоговое решение об увеличении поставок газа по TAP ожидается в следующем году
Итоговое решение об увеличении поставок газа по TAP ожидается в следующем году
7 сентября 2022 г. 09:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi