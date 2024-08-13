В нижних слоях коры Марса обнаружили огромное количество воды

Американские планетологи обнаружили в сейсмических данных с посадочной платформы Insight свидетельства того, что в нижних слоях марсианской коры присутствует огромное количество воды.

Американские планетологи обнаружили в сейсмических данных с посадочной платформы Insight свидетельства того, что в нижних слоях марсианской коры присутствует огромное количество воды.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба Университета Калифорнии в Беркли.

Согласно информации, объема воды хватило бы для того, чтобы полностью заполнить все моря и океаны древнего Марса.

"Аналогичные среды на Земле, в том числе глубинные шахты и дно Мирового океана, точно являются обитаемыми. Пока мы не обнаружили марсианскую жизнь, но теперь мы знаем о существовании среды, где она в принципе могла бы существовать", - заявил профессор Университета Калифорнии в Беркли Майкл Манга.

За последние два десятилетия планетологи открыли множество свидетельств того, что на поверхности Марса в глубокой древности существовали реки, озера и целые океаны пресной воды. По оценкам ученых, в них содержалось примерно столько же воды, как и в земном Северном Ледовитом океане. Куда пропала эта вода и когда она появилась на поверхности четвертой планеты Солнечной системы, ученые пока не могут точно сказать.

Значительная часть этой воды могла не испариться в космос, как считали многие исследователи в прошлом, а уйти на большую глубину в крупные поры внутри марсианской коры, расположенные на расстоянии в 11-20 км от поверхности Марса. Ученые пришли к такому выводу при анализе сейсмических данных, которые собирались платформой InSight в 2018-2022 годах при наблюдениях за марсотрясениями и ударами астероидов.