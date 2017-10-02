В некоторых школах Баку выявлены проблемы в системах отопления

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Управление образования города Баку прояснило ситуацию с досрочной подачей отопления в школах в связи с похолоданием.

Как сообщили в ответ на запрос Report в ведомстве, с целью проверки подготовки общих учебных заведений, действующих при Управлении, к осенне-зимнему сезону 2017-2018 учебного года были проведены первичные мониторинги: "В ходе мониторингов были выявлены некоторые проблемы в системах теплоснабжения учебных заведений. В настоящее время принимаются соответствующие меры по устранению выявленных недостатков. Также, как известно, переход к зимнему сезону каждый год 15 ноября осуществляется в соответствии с решением Кабмина Азербайджанской Республики".